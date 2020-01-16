Российский «Суперджет» совершил экстренную посадку на недостроенную полосу 3 16.01.2020, 16:29

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Архивное фото ТАСС

Инцидент произошел в аэропорту Домодедово.

В российском аэропорту Домодедово самолет SSJ 100 авиакомпании «ИрАэро» экстренно приземлился на недостроенную взлетно-посадочную полосу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в экстренных службах.

При посадке никто не пострадал. Причины, по которым самолет сел на строящуюся ВПП, не уточняются.

Источники ТАСС и РИА Новости также сообщили о посадке суперджета на недостроенную ВПП в Домодедово. Самолет, как сообщается, летел из Сабетты (Ямало-Ненецкий автономный округ) в Москву.