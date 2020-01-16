закрыть
16 января 2020, четверг, 19:06
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Российский «Суперджет» совершил экстренную посадку на недостроенную полосу

3
  • 16.01.2020, 16:29
  • 3,256
Российский «Суперджет» совершил экстренную посадку на недостроенную полосу
Архивное фото ТАСС

Инцидент произошел в аэропорту Домодедово.

В российском аэропорту Домодедово самолет SSJ 100 авиакомпании «ИрАэро» экстренно приземлился на недостроенную взлетно-посадочную полосу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в экстренных службах.

При посадке никто не пострадал. Причины, по которым самолет сел на строящуюся ВПП, не уточняются.

Источники ТАСС и РИА Новости также сообщили о посадке суперджета на недостроенную ВПП в Домодедово. Самолет, как сообщается, летел из Сабетты (Ямало-Ненецкий автономный округ) в Москву.


популярное за неделю

Мнение

Циничная сделка
Циничная сделка Леонид Невзлин
Дикие танцы у нефтяной трубы
Дикие танцы у нефтяной трубы Владимир Халип
Лукашенко пытается удержать власть через «нефтяные катастрофы»
Лукашенко пытается удержать власть через «нефтяные катастрофы» Валерия Костюгова
Узурпатор понимает лишь силу
Узурпатор понимает лишь силу Максим Винярский