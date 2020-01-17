В Минске разрисовали красной краской подарок мэрии Москвы 17.01.2020, 13:29

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На месте происшествия работает милиция.

В столице кто-то раскрасил красной краской памятник Александру Пушкину в сквере возле гостиницы «Беларусь». Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

Минчанка Мария прогуливалась по парку с собакой и увидела, что руки на памятнике Пушкину выкрасили в красный цвет.

В настоящий момент на месте происшествия работает милиция.

Памятник Александру Пушкину в Минске установили 10 июля 1999 года со случаю 200-летия со дня рождения поэта. Такой подарок белорусской столице сделала мэрия Москвы.