Россия направит нефть в обход Беларуси? 19 18.01.2020, 10:53

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Повышение тарифов на транзит приведет к резкому сокращению объемов прокачки.

Повышение тарифов на транзит нефти по территории Беларуси на 20-30% приведет к существенному сокращению объемов прокачки через Беларусь. Российские экспортеры смогут перенаправить транзит нефти с белорусского направления на российские экспортные терминалы в Усть-Луге, Приморске и Новороссийске. Такое мнение высказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в комментарии агентству ПраймПресс.

«Если Минск поднимет тарифы на прокачку нефти через свою территорию на 20%-30%, то это, скорее всего, приведет к существенным сокращениям прокачки через Беларусь, так как этот маршрут станет менее конкурентоспособным в сравнении с другими направлениями», - отметил Юшков.

По его словам, у российских компаний есть возможность перенаправить транзит нефти с белорусского направления на российские экспортные терминалы в Усть-Луге, Приморске и Новороссийске. «В прошлом году «Дружба» (нефтепровод – ред.) простояла немало времени (из-за ситуации с поставками «грязной» нефти – ред.), и даже в реверсе работала, тем не менее, весь экспорт компании смогли переключить на Усть-Лугу, Приморск и Новороссийск. Да, было сложно, но этот пример показал, что можно весь объем транзита через Беларусь перекинуть на другие маршруты», - сказал эксперт.

При этом он заметил, что пока российская компания «Транснефть» сохраняет план прокачки нефти через Беларусь на 2020 г на уровне 2019 г - 48 млн т. Из этого объема 34 млн т планируется прокачать в направлении Польши и 14 млн т – в направлении Украины.

Как сообщалось, ОАО «Гомельтранснефть Дружба» (оператор магистрального нефтепровода «Дружба» на территории Беларуси) не удалось в 2019 г компенсировать потери от снижения объема транзита российской нефти (на 6,4 млн т), вызванные апрельской аварией на нефтепроводе «Дружба». Частично убытки были погашены за счет повышения с 1 сентября 2019 г тарифа на прокачку нефти на 3,7%. Чтобы полностью возместить недополученный объем выручки (еще 21 млн долл) «Гомельтранснефть Дружба» планировала увеличить транзитный тариф на 2020 г на 16,6% (включая инфляционную составляющую).

Однако на данный момент Федеральная антимонопольная служба РФ и Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси такое повышение тарифа согласовать не смогли. Принятие соответствующего решения ожидается до 1 февраля. Согласно процедуре, если при этом размер предлагаемой белорусской стороной индексации не будет согласован, тарифы будут автоматически увеличены на размер среднегодового индекса потребительских цен на 2020 г (3,8%), установленного параметрами прогноза социально-экономического развития РФ, увеличенного не более чем на 3%. То есть, лишь на 6,8%.