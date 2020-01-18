СМИ: Лукашенко пытается угадать, что задумал Путин 5 18.01.2020, 14:54

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Официальный Минск озабочен.

Официальный Минск пытается понять, как и с кем дальше вести переговоры по вопросам белорусско-российской повестки дня. Эксперты строят версии относительно того, чем изменения в системе госуправления России чреваты для Беларуси. Мнения они высказывают противоположные, пишет «Независимая газета».

Официальные источники сообщили, что тему дальнейшего взаимодействия по проблемным вопросам белорусско-российской повестки дня в свете смены правительства в РФ обсудили по телефону премьер Беларуси Сергей Румас и посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев. Лукашенко был занят переговорами с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньша.

Эксперты тем временем озабочены происходящим на восточном направлении. В частности, тем, как повлияет на отношения Беларуси и России и судьбу «союзной интеграции» смена правительства в РФ и готовящаяся реформа госуправления в этой стране.

«Возможно, по инерции Москва будет проталкивать и дальше идею углубления интеграции с Беларусью. Но разве что только ради удобного повода, чтобы резко уменьшить экономическую помощь Беларуси», – полагает политолог Валерий Карбалевич.

Впрочем, есть и такие эксперты, которые считают, что для Беларуси принципиально ничего не изменилось. Например, экс-председатель Верховного совета 12-го созыва Мечислав Гриб считает, что российские власти не собираются отказываться от идеи расширения своей страны и соответственно присоединения Беларуси по сценарию, изложенному в Союзном договоре. «Все изменения, которые запланировал Путин, не противоречат объединению двух государств, напротив – они будут приветствоваться», – считает он.

Эксперты также обращают внимание на то, что претендовать на управление этим государством, к созданию которого стремится Кремль, Лукашенко уже не сможет – в Конституции планируется прописать, что президентом не может быть тот, кто хоть когда-нибудь имел гражданство другой страны.

Москва не ослабит внимания к Беларуси, считает политический обозреватель Александр Класковский. Вне зависимости от того, какой вариант транзита власти выберет Путин, успех в «собирании земель» добавит ему популярности, полагает он. «Характерные для России великодержавные интенции, распространенный там взгляд на белорусскую независимость как на историческое недоразумение, которое надо исправить, – мотивы настаивать на «углублении интеграции», – пишет эксперт.