В новую конституцию РФ предложили включить положение о присоединении Беларуси и Украины 37 19.01.2020, 11:30

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Предложение внес главарь организации «Украинцы России».

Один из членов комиссии по изменению Конституции РФ, глава организации «Украинцы России» Богдан Безпалько предложил включить в нее «право на ирреденту - воссоединение всего «русского мира». Об этом он рассказал изданию «Украина.ру».

«Мне бы очень хотелось, чтобы право на ирреденту - воссоединение всего «русского мира» - было закреплено не просто в законодательстве, но и в Конституции России», - поделился своим видением изменений Конституции России Богдан Безпалько.

Он считает, что это дало бы право России включать в свой состав украинские и белорусские регионы.

«Тогда бы любой регион не только Украины, но и Беларуси имел бы возможность присоединения к России на основании этого положения Конституции, а не только положения о праве наций на самоопределение», - заявил Безпалько.

Также он выразил надежду, что в российской Конституции появятся нормы, которые упростят получение российского гражданства для украинцев и белорусов.

Богдан Безпалько является председателем правления общероссийской общественной организации «Федеральная национально-культурная автономия «Украинцы России». Вместе с Безпалько в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России также включен председатель общественной организации «Федеральная национально-культурная автономия белорусов России» Сергей Кандыбович.