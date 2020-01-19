Фоторепортаж: Как белорусы в этом году отметили Крещение 19.01.2020, 19:10

Фото: «Белсат»

Без мороза и льда, зато – с туманом.

Сотни жителей Гродно традиционно окунулись в купель на Юбилейном озере под присмотром МЧС и медиков. Помимо духовной пищи, все желающие могли попробовать и обычной людской: у озера военные раздавали кашу из походной кухни, передает «Белсат».

Традиция купаний на Крещение насчитывает много веков: православные верят, что в этот день вода приобретает чудесные качества. Нужно просто окунуться трижды, тогда и болезни весь год цепляться не будут. Перед началом ритуала священник прочитал молитву и отрывок из Писания, после чего опустил в воду крест.

Фото: «Белсат»

В этом году едва ли не впервые за долгие годы на Юбилейном озере не стоял лед, а на берегу не было даже следов снега. Над озером плыл туман, а температура на пару градусов превышала нулевую отметку.

Внешне весь ритуал не очень напоминал церковное таинство, скорее, – народные гуляния. Люди массово приехали с детьми, домашними питомцами, много фотографировались, а потом стояли в очереди за солдатской кашей.

Помимо каши и горячего чая, Минобороны обеспечило еще и две военных палатки для переодевания: мужскую и женскую. В каждой работала печка-буржуйка.

Фото: «Белсат»

Как окунуться и не заболеть?

Медики, которые вместе со спасателями дежурили на берегу, объясняли любопытным правила купания без печальных последствий для здоровья:

Фото: «Белсат»

- Конечно же, нельзя употреблять алкоголь: это дает нагрузку на сердце;

- Лучше всего начать закаляться за несколько недель до Крещения: как минимум принимать контрастный душ;

- Непосредственно перед купанием рекомендуется сделать разминку или пробежку, чтобы разогреть и подготовить тело;

Фото: «Белсат»

- Чтобы избежать переохлаждения, лучше ограничиться 10 секундами в воде;

- Приблизительно за час до купания хорошо бы поесть, а после – выпить горячего чая.