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Блогер Елена Янушковская: На Площадь ездила и еще поеду!

  • 2.01.2020, 11:49
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Блогер Елена Янушковская: На Площадь ездила и еще поеду!
Елена Янушковская

2020-й год станет решающим в судьбе страны.

В последний день прошлого года блогер из-под Витебска получила повестки в суд за участие в минских акциях против белорусско-российской «интеграции», передает «Радыё Рацыя».

Оказалось, что 30-го января их было сразу два в суде Центрального района, однако Елена Янушковская на них не попала. Во-первых, повестки пришли слишком поздно, а во-вторых, у активистки нет ни времени, ни лишних денег «на поездки за штрафами», как она их сама называет.

«Штрафов я не боюсь, потому что у меня ничего нет, кроме моих внуков, детей... Ну и пусть! За границу я не рвусь, потому что там скучать начинаю. Что они у меня возьмут? Ту мебель, которую я брала в группах «Отдам даром»?», — рассказала Елена Янушковская.

Елена Янушковская живет в деревне под Витебском, она воспитала шестерых детей (5 из них - приемные), имеет пятеро внуков. Примерно год назад она основала собственный видеоблог под названием «Настоящая Беларусь». И сразу же стала популярным блогером благодаря видеоролику, где она пригласила Лукашенко посетить Зароновской сельсовет - чтобы он посмотрел, в каких условиях вынуждены жить сельчане.

Сейчас Елена Янушковская убеждена: вместе, сообща, белорусы должны отстаивать и суверенитет страны. «На площадь ездила и еще поеду! Ведь как это? Предметом торговли выставляют нашу страну, нашу с вами Беларусь! Как здесь смолчать? И я выступала с трибуны, выразила свою позицию, и дальше буду высказывать при любой возможности! Чтобы как можно больше белорусов меня услышали», — рассказала Елена Янушковская.

Блогер верит, что 2020-й год станет решающим в судьбе страны, и что люди, которые хотят жить в своей собственной стране, смогут отстоять это право.


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