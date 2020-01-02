закрыть
2 января 2020, четверг, 16:58
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Военная разведка Украины: За год на Донбассе ликвидированы 619 боевиков

7
  • 2.01.2020, 14:45
  • 1,959
Военная разведка Украины: За год на Донбассе ликвидированы 619 боевиков
Иллюстрационное фото

Также оккупационные войска потеряли 110 единиц военной техники.

По данным военной разведки в 2019 году на Донбассе ликвидированы 619 пророссийских боевиков.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, пишет «Новое время».

По данным разведки, в 2019 году были ранены и травмированны 939 боевиков, также оккупационные войска потеряли 110 единиц военной техники.

Война на Донбассе была инспирирована РФ в 2014 году после аннексии Крыма. Несколько раз РФ прибегала к прямому масштабному военному вторжению на территорию двух восточных областей Украины. Кремль создал на востоке Украины непризнанные мировым сообществом террористические образования «ЛНР» и «ДНР».

РФ продолжает подпитывать «ЛНР/ДНР» военной техникой, людскими и материальными ресурсами, создав фактически полноценные армейские части на базе российских наемников и профессиональных военнослужащих армии РФ.


популярное за неделю

Мнение

Власть каннибалов должна уйти
Власть каннибалов должна уйти Алесь Круткин
День придет очень скоро
День придет очень скоро Ирина Халип
Случились Вискули
Случились Вискули Константин Скуратович
Генералы неопознанной войны
Генералы неопознанной войны Владимир Халип