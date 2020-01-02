Военная разведка Украины: За год на Донбассе ликвидированы 619 боевиков 7 2.01.2020, 14:45

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Также оккупационные войска потеряли 110 единиц военной техники.

По данным военной разведки в 2019 году на Донбассе ликвидированы 619 пророссийских боевиков.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, пишет «Новое время».

По данным разведки, в 2019 году были ранены и травмированны 939 боевиков, также оккупационные войска потеряли 110 единиц военной техники.

Война на Донбассе была инспирирована РФ в 2014 году после аннексии Крыма. Несколько раз РФ прибегала к прямому масштабному военному вторжению на территорию двух восточных областей Украины. Кремль создал на востоке Украины непризнанные мировым сообществом террористические образования «ЛНР» и «ДНР».

РФ продолжает подпитывать «ЛНР/ДНР» военной техникой, людскими и материальными ресурсами, создав фактически полноценные армейские части на базе российских наемников и профессиональных военнослужащих армии РФ.