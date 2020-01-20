РБК: Кремль наметил даты голосования по поправкам в Конституцию 11 20.01.2020, 9:10

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Есть несколько вариантов.

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию может пройти 12 апреля, сообщает РБК, ссылаясь на собственные источники. Один из собеседников агентства, называет этот день наиболее вероятной датой. Вторым вариантом является 26 апреля.

Воскресенье, 19 апреля, неудобно для голосования, поскольку на этот день выпадает православная Пасха, говорит еще один близкий к Кремлю источник.

Всероссийское голосование состоится после того, как поправки в Основной закон примут Госдума и Совет Федерации, но до вступления принятого ими федерального конституционного закона в силу, сообщили два собеседника, близких к администрации президента. Высказаться в поддержку принятия поправок в Конституцию должны также не менее двух третей заксобраний регионов, в Кремле рассчитывают, что это пройдет максимально быстро. Более подробно рассказывать о процедуре источники отказались.

Сроки и порядок проведения голосования будут прописаны в специальном указе Владимира Путина, говорил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

12 апреля отмечается День космонавтики. Примечательно, что в этот день в 1978 году была принята новая Конституция РСФСР, в статье 5 которой закреплялось, что «наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а также ставятся на всенародное голосование (референдум)».

Владимир Путин предложил внести ряд существенных поправок в Конституцию, выступая 15 января с ежегодным посланием Федеральному собранию. Президент, в частности, предложил закрепить в Конституции статус и роль Госсовета как нового органа власти, дать Госдуме право не только согласовывать, но и утверждать кандидатуры на посты премьер-министра, вице-премьеров и министров, причем президент не сможет их отклонить.

Среди других изменений — убрать из Конституции оговорку о двух президентских сроках подряд, установить приоритет национального законодательства над международным правом, запретить главам субъектов РФ, членам Совета Федерации, депутатам Госдумы, членам правительства и судьям иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране. Для внесения изменений в Конституцию уже создана рабочая группа.

Россияне подсчитали, что в первые годы своего президентства Путин как минимум трижды выступал категорически против любых изменений в Конституции, отмечая, что не допустит этого «ни при каких обстоятельствах». Он также прогнозировал, что как только будет запущен механизм внесения поправок в основной закон страны, остановиться будет сложно. Более того, изменения в Конституцию могут привести к «нестабильной ситуации», заявлял Путин.