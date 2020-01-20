История иракца, из-за которого США вступили в войну с Ираном Юрий Бутусов

20.01.2020, 9:47

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Наврез Хамид

Америка никому не позволяет безнаказанно убивать своих граждан.

Наврез Валид Хамид родился и жил в Ираке, но чтобы спастись от войны и найти себе достойное будущее сумел выехать в Америку по программе беженцев в 2011 году. Поступил в колледж, устроился в Сакраменто, в Калифорнии, женился на своей соотечественнице, в 2017-м натурализовался в США.

Хамиду очень была нужна работа - ведь у него двое детей, мальчики 8 и 2 года, они родились уже в Америке. И самые выгодные условия Хамиду предоставила армия США. Его новой родине Хамид понадобился на той самой войне, с которой он со своей женой уехал.

Хамид не стал солдатом, это опасно, он заключил контракт гражданского переводчика для войны в Ираке, которую продолжают вести США. Его служба, казалось, не была рискованной - он работал на американской военной базе под Киркуком.

27 декабря база была обстреляна - неизвестные боевики подобрались и внезапно обстреляли ракетами типа "Град". Угроза была невелика, на базе надежные укрытия. Но в результате прямого попадания Наврез Хамид получил смертельные ранения... Ему было всего 33 года.

Хамид пытался уйти от войны как можно дальше, но война навсегда вернула его домой.

Однако Америка никому не позволяет безнаказанно убивать своих граждан, и за жизнь иракца Хамида его новая родина решила отомстить.

Американская разведка обнаружила, что Хамида убили боевики иракской шиитской группировки "Катаиб Хезболлах", руками которой Иран ведет войну в Ираке.

29 декабря американская авиация нанесла удар по лагерю "Катаиб". Было убито 25 боевиков, 51 ранен.

31 декабря шииты решили устроить акцию протеста - иракская полиция пропустила толпу к американскому посольству, демонстрация едва не превратилась в попытку штурма.

3 января в обстановке полной секретности в иракский Багдад на обычном самолете прилетели пять человек из соседней Сирии. Их встретили в аэропорту, они сели в машины. И на выезде из аэропорта небольшая колонна внезапно была разорвана на куски залпом управляемых ракет ВВС США.

Касем Сулеймани

На гибель переводчика США ответили событием мирового масштаба. Американская разведка обнаружила, что в Ирак прибывает один из самых могущественных людей Востока - генерал Касем Сулеймани, командующий силами специальных операций Корпуса стражей исламской революции (КСИР), национальный герой и один из самых популярных людей Ирана. Сулеймани - фактически главный идеолог иранской внешней политики, руководитель необъявленных войн, которые Иран ведет в Сирии, Ираке, Йемене, Саудовской Аравии и по всему миру. Вместе с Сулеймани были уничтожены еще минимум 7 боевиков и военнослужащих КСИР.

Ликвидация Сулеймани привела к новому взрыву. Народная ненависть была очень выгодна для верховного правителя - аятоллы Хаменеи. В 2019-м Сулеймани, Хаменеи и Корпус стражей жестоко подавили протесты иранской оппозиции, которая требовала прекратить тайные войны за рубежом. Убийство Сулеймани в Ираке позволило режиму открыто заявлять о нанесении ударов по США. На улицы Тегерана, чтобы проститься с Сулеймани и проклясть Америку, вышли сотни тысяч людей, истерия на улицах, нагнетаемая пропагандой, привела к чудовищной давке - обезумевшие люди давили друг друга - 56 человек погибли.

Корпус стражей исламской революции в обстановке полной секретности подготовил операцию - нападение на американцев в Ираке. Для прикрытия операции КСИР были тайно развернуты зенитно-ракетные комплексы "Тор" российского производства. 8 января иранцы, не объявляя войны и не закрывая воздушного пространства для достижения внезапности, атаковали баллистическими ракетами американские базы в Ираке. Дальнейшее пережили все - из-за бездарной организации операции расчет ЗРК "Тор" сбил украинский "Боинг"... Погибли 176 человек. Из них 146 оказались... иранцами, гражданами Ирана или имеющими двойное гражданство других стран.

Место падения сбитого самолета МАУ под ТегераномИсточник: https://censor.net.ua/r3170696

За жизнь американского гражданина, иракца Навреза Хамида Иран заплатил на данный момент жизнями минимум 207 своих граждан и лиц с двойным гражданством, причем большинство людей безумный режим Хаменеи погубил сам. Погибли от рук КСИР десятки невинных людей из других стран. Война продолжается...

9 января Наврез Хамид похоронен на мусульманском кладбище Сакраменто.

Юрий Бутусов, censor.net