Джонсон предостерег Путина 5 20.01.2020, 9:56

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Борис Джонсон

Фото: AFP/KIRSTY WIGGLESWORTH

Премьер Великобритании впервые встретился с главой Кремля.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон впервые в должности главы правительства встретился с Владимиром Путиным в Берлине. Он предостерег российского лидера от агрессивных действий на британской территории. Два лидера встретились в перерыве международной конференции по Ливии, сообщает RFI.

Джонсон назвал отравление бывшего агента Сергея Скрипаля "неосторожным использованием химического оружия" и "наглой попыткой убийства невинных людей". Борис Джонсон предупредил российского лидера, что позиция Великобритании по "делу Скрипалей" не изменилась, сообщила пресс-служба премьер-министра Великобритании в коммюнике.

Нормализации межгосударственных двусторонних отношений не будет, пока Россия не прекратит действия, угрожающие Великобритании и ее союзникам, – сказал Борис Джонсон.