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Задержан активист «Молодого фронта» Филипп Шавров

  • 20.01.2020, 11:05
Задержан активист «Молодого фронта» Филипп Шавров
Филипп Шавров

Власти обвиняют его в том, что он якобы разрисовал красной краской памятник Пушкину.

Один из лидеров Белорусской христианской демократии Павел Cеверинец сообщил, что власти задержали активиста «Молодого фронта» Филиппа Шаврова. Его обвиняют в том, что он якобы разрисовал красной краской памятник Пушкину в Минске. Активист находится в ЦИП на Окрестина.

Напомним, 17 января кто-то разрисовал красной краской памятник Пушкину в сквере возле гостиницы «Беларусь». Памятник Александру Пушкину в Минске установили 10 июля 1999 года со случаю 200-летия со дня рождения поэта. Такой подарок белорусской столице сделала мэрия Москвы.


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