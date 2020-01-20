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Равков назначен госсекретарем Совета безопасности

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  • 20.01.2020, 13:04
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Равков назначен госсекретарем Совета безопасности
Андрей Равков
Фото: БелТА

Диктатор объяснил назначение Равкова на новую должность «непростым временем».

Министр обороны генерал-лейтенант Андрей Равков назначен на должность государственного секретаря Совета безопасности. Соответствующее кадровое решение принял Лукашенко, передает БелТА.

«Я вчера принял решение о назначении вас в секретариат Совета безопасности государственным секретарем. Естественно, освободились должности, и я не счел нужным с этим тянуть. Мы люди военные, время непростое. Это не значит, что завтра война и нам с кем-то придется воевать - ни в коем случае. Но военная организация не терпит неопределенности», - подчеркнул Лукашенко.


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