Равков назначен госсекретарем Совета безопасности

Равков назначен госсекретарем Совета безопасности15
- 20.01.2020, 13:04
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Диктатор объяснил назначение Равкова на новую должность «непростым временем».
Министр обороны генерал-лейтенант Андрей Равков назначен на должность государственного секретаря Совета безопасности. Соответствующее кадровое решение принял Лукашенко, передает БелТА.
«Я вчера принял решение о назначении вас в секретариат Совета безопасности государственным секретарем. Естественно, освободились должности, и я не счел нужным с этим тянуть. Мы люди военные, время непростое. Это не значит, что завтра война и нам с кем-то придется воевать - ни в коем случае. Но военная организация не терпит неопределенности», - подчеркнул Лукашенко.