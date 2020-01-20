Абэ заявил о намерении заключить мир с Россией «без колебаний» 1 20.01.2020, 13:43

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Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Япония готова заключить мирный договор с РФ на основе Декларации 1956 года.

Япония намерена добиться заключения мирного договора с Россией. Об этом заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ во время выступления на открытии очередной сессии парламента, сообщает офис главы кабмина, передает РБК.

Абэ заявил, что японское правительство будет ускорять переговоры с Россией. «Мы намерены решить территориальные вопросы и заключить мирный договор на основе Декларации 1956 года. В этой политике нет колебаний», — сказал он.

Премьер-министр рассказал, что, благодаря договоренностям с президентом Владимиром Путиным, бывшие жители южных Курил совершают паломнические полеты на острова к могилам своих предков. Также Абэ отметил, что совместная хозяйственная деятельность Токио и Москвы на четырех курильских островах прогрессирует.

В декабре главы МИД двух стран дали поручения своим заместителям сблизить позиции по мирному договору. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, к подписанию мира необходимо двигаться через развитие двухсторонних отношений.

Россия и Япония не могут заключить мирный договор с момента окончания Второй мировой войны. Токио претендует на четыре южных острова курильской гряды —

Кунашир, Шикотан, Хабомаи и Итуруп. Страны не могут прийти к компромиссу по этому вопросу.

Позиция Москвы основывается на Декларации 1956 года, в которой прописано, что вопросы о фактической передачи территорий Японии могут быть решены только после заключения мирного договора.