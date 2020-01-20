На аукционе в Израиле выставят картину Марка Шагала 1 20.01.2020, 13:54

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Фото: Jessica Steinberg/Times of Israel

Картина была украдена в Тель-Авиве в 1996 году и неожиданно нашлась в Иерусалиме в 2015 году.

Об этом написала газета The Times of Israel, сообщает shalom.by .

Картина написана Марком Шагалом около 1973 года. Ожидается, что ее продажная цена составит от $150 тысяч до $250 тысяч. Аукцион пройдет в городе Герцлия.

С 1950 по 1970 годы Шагал создал несколько версий полотна «Лестница Иакова». Одна из них в 1996 году выставлялась в галерее в Тель-Авиве и была украдена, а страховая компания выплатила компенсацию владельцу. Полотно считалось пропавшим, но в 2015 году ее нашли родственники умершей жительницы Иерусалима среди ее вещей.

Наследники решили продать картину. Они обратились в Комитет Шагала — организацию, занимающуюся сохранением наследия белорусского художника. Специальная комиссия установила, что полотно было украдено, и обратилась в полицию. Страховая компания потребовала возвращения ей полотна. У наследников не было никакой информации о том, как картина оказалась в вещах умершей, и суд вернул полотно страховщикам, а те выставили его на торги.

Марк Шагал родился в Витебске в 1887 году, учился в Витебске и Петербурге. В 1918 году был назначен комиссаром по делам искусств Витебского губисполкома. С 1923 года Шагал жил в Париже. Он умер во Франции в 1985 году.