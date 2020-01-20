Германия стала лидером в рейтинге инновационных экономик Bloomberg 20.01.2020, 13:56

Германия вытеснила Южную Корею с первого места.

Германия стала лидером рейтинга Bloomberg Innovation Index 2020, обогнав Южную Корею, на протяжении предыдущих шести лет занимавшую в нем первую строчку, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

Германия заняла лидирующие позиции в сфере производства с добавленной стоимостью, высоких технологий и патентной активности. Южная Корея утратила лидерство из-за снижения уровня производительности. В этой категории восточноазиатское государство опустилось с 18 строчки на 29 позицию.

По словам главного экономиста ING Карстена Бжески, которого цитирует Bloomberg, в Южной Корее производственный сектор по-прежнему остается высококонкурентным и инновационным. Показатели Германии по этой части лучше, однако эксперт посоветовал этой европейской стране не успокаиваться на достигнутом.

Во-первых, немецкие инновации в сфере услуг не так впечатляют, как южнокорейские. Во-вторых, почти треть расходов на исследования и разработки приходится на автомобильную промышленность, в то время как ухудшение экологической ситуации, торговые конфликты и замедление темпов экономического роста негативно влияют на спрос на автомобили.

Третью строчку Bloomberg Innovation Index 2020 занял Сингапур. В прошлом году азиатский город-государство был на 6-м месте. США утратили одну позицию и переместились на 9-ю строчку инновационного рейтинга.

Ежегодный инновационный индекс агентства Bloomberg выходит в этом году в восьмой раз. В исследовании эксперты анализируют страны, в том числе с точки зрения расходов на исследования и разработки, производственные мощности и количество высокотехнологичных публичных компаний в каждой из стран.