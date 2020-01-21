Беларусь купила партию норвежской нефти 51 21.01.2020, 8:24

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Она обойдется для НПЗ значительно дороже импорта по нефтепроводам.

Белорусская нефтяная компания (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup с поставкой в литовский порт Клайпеда 22 января Об этом со ссылкой на «Белнефтехим» сообщает Reuters.

«Ждем эту поставку, а там дальше будем продолжать переговоры», — сказал Reuters представитель концерна.

Нефть на Новополоцкий НПЗ доставят железнодорожным транспортом.

Как сообщили РИА «Новости» на «Белнефтехиме», партия составила 80 тысяч тонн.

По оценке источника в порту, поставка нефти из Клайпеды в направлении Новополоцкого НПЗ обойдется Минску значительно дороже импорта по нефтепроводам — перевалка и транспортировка до завода по железной дороге будут стоить свыше $ 20 за тонну.

Продавцом сорта мог выступить французский Total, полагают источники Рейтер.

Поставки на рынок Johan Sverdrup начались осенью 2019 года после запуска одноименного месторождения на шельфе Норвегии. Сорт является конкурентом Urals на рынке Европы, поскольку имеет очень близкие качественные характеристики.

Ранее сообщалось, что Klaipedos nafta готова переваливать нефть для Беларуси.

Представитель Klaipedos nafta Оринта Бракаускайте подтвердила BNS, что поступила просьба от белорусского монополиста экспорта нефтепродуктов «Белорусская нефтяная компания» (БНК). Она экспортирует продукцию основных белорусских заводов — Мозырского НПЗ и НПЗ «Нафтан» в Новополоцке.

Klaipedos nafta утверждает, что может переваливать до 3 млн тонн нефти. Беларусь в прошлом году импортировала из России около 18 млн тонн нефти.

Напомним, что с 1 января 2020 года российские нефтяные компании прекратили поставки нефти Urals на белорусские НПЗ. На фоне этого Минск прекратил экспорт нефтепродуктов, опасаясь дефицита топлива на внутреннем рынке.