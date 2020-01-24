Путин назначил Орешкина и Мединского своими помощниками

Путин назначил Орешкина и Мединского своими помощниками2
- 24.01.2020, 9:55
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Бывший министр культуры РФ не раз оказывался в центре скандалов.
Президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначении экс-главы Минэкономразвития Максима Орешкина и бывшего руководителя Минкультуры Владимира Мединского помощниками президента России. Документы опубликованы в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает ТАСС.
"Назначить Орешкина Максима Станиславовича помощником президента Российской Федерации", - говорится в первом указе. "Назначить Мединского Владимира Ростиславовича помощником президента Российской Федерации", - добавляется во втором документе.
Дмитрия Козака назначили заместителем руководителя администрации президента РФ.
"Назначить Козака Дмитрия Николаевича заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации", - говорится в документе.
Напомним, что бывший министр культуры РФ Владимир Мединский не раз оказывался в центре скандалов. Так, недавно Мединский попал под критику независимых СМИ после того, как назвал подписание пакта Молотова-Риббентропа между нацистской Германией и СССР «дипломатическим триумфом».