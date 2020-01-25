Самолет «Белавиа» развернули, чтобы снять с борта белорусских чиновников? 10 25.01.2020, 21:54

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С летевшего из Минска в Мюнхен самолета сняли шестеро пассажиров.

Как сообщалось, вчера рейс B2 899 авиакомпании «Белавиа», вылетевший из Минска в Мюнхен, развернулся над Польшей и приземлился в аэропорту Гродно. Из самолета вывели шестерых пассажиров, их попросили забрать с собой ручную кладь и багаж, борт обыскали. Эти шестеро пассажиров — кто они?

Этим рейсом в Мюнхен летел читатель «Онлайнера» Дмитрий. Вот что он рассказал о произошедшем после посадки самолета в Гродно.

— Вошли люди в зеленой форме — скорее всего, пограничники. Они вызвали несколько пассажиров (шестерых: двое из одной семьи, четверо — из другой, если не ошибаюсь), вывели их с вещами на улицу. Обыскали места, где те сидели. <...> Пассажиров, которым предстояло выйти, называли по фамилии. Вероятно, это были муж с женой и их родители постарше. Вроде бы выводили еще четырех людей, но их потом вернули (возможно, они были с маленькими детьми, но я не уверен). Выглядели они необрадованными, что естественно, но и в истерике не бились. Двое были с одной фамилией, четверо с другой. Все названные люди перед рейсом сидели вместе большой компанией, по-моему, выпили даже по бокалу шампанского. Но пьяными они не были.

Читатель в разговоре с журналистами вспомнил фамилии, которые называли люди в форме: Рудник и Криштапович.

По неподтвержденной информации, с рейса B2 899 были сняты Петр Рудник, который с декабря 2008 года по декабрь 2014 года занимал должность председателя Могилевского областного исполнительного комитета, а также Михаил Криштапович, входивший в cовет pеспублики.

Официальной информации о задержании пассажиров рейса B2 899 пока нет. Авиакомпания «Белавиа» и Государственный пограничный комитет никак не прокомментировали произошедшее.