«Самолет обыскал человек в маске»: что известно о рейсе, с которого сняли пассажиров 17 26.01.2020, 8:18

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ФОТО: CHARTER97.ORG/ИВАН МЕЖУЙ

C борта «Белавиа», летевшего по маршруту Минск — Мюнхен, сняли от 6 до 8 человек.

Самолет по маршруту Минск — Мюнхен 24 января развернули на подлете к Вроцлаву и посадили в Гродно. С борта лайнера сняли как минимум шесть человек. Портал tut.by собрал информацию, которая известна об этом инциденте на данный момент.

Фото одного из пассажиров

Так сколько человек сняли с самолета?

Как сообщают пассажиры этого рейса, с борта сняли от 6 до 8 человек. «Зашел мужчина в форме и сказал: «Я сейчас назову некоторые фамилии, вы возьмете свои вещи и пройдете с нами». Назвал 6 человек, но по факту это 2 семьи», — рассказал один из пассажиров. По его словам, попросили выйти две пары, все они были примерно одинакового возраста — около 50 лет. При этом одна из пар летела вместе с двумя девочками, которым «на вид от 12 до 16 лет». Их тоже вывели из самолета, сообщают пассажиры. «Этих людей вывели. Военные (так пассажиры называют тех, кто был в форме. — Прим. ред.) открыли несколько багажных полок около тех мест, где сидели эти люди, и спрашивали, чей это багаж, не смотрели, что внутри», — рассказал пассажир.

Фото одного из пассажиров

По его словам, спустя некоторое время назвали еще две фамилии, этих пассажиров также попросили покинуть борт. «Прошло еще минут 20, как пришел человек с закрытым лицом (один из поднявшихся на борт прикрыл лицо шарфом. — Прим. ред.). Сказали всем со своими вещами выйти, ничего не оставлять. Мы вышли в автобус, но он никуда не поехал, просто закрыли двери, мы стояли. В это время было видно как по самолету ходил тот самый человек в маске и обыскивал его. Он вернулся и спросил, кто сидел на месте 6А. Отозвался иностранец. Ему отдали телефон, который он забыл в кресле», — вспоминает один из пассажиров.

Как сообщается, фамилии тех, кому нужно было выйти из салона, объявляли по громкой связи. Среди них оказались два тезки бывших членов «совета республики», руководителей крупных предприятий.

При этом один из пассажиров заметил, что те, кого сняли с рейса, до вылета находились вместе, общались. «Они культурно отдыхали. Им было весело, немного шумно, но все в рамках приличия», — рассказал пассажир.

Что говорят провоохранители

Пассажиры сообщают, что на борт поднимались от 8 до 10 человек. По их предположениям, это могли быть представители МВД, КГБ и погранкомитета. Но ни в одном из перечисленных ведомств нам не смогли оперативно прокомментировать ситуацию: ни подтвердить присутствие или отсутствие их представителей на борту, ни назвать число снятых с рейса пассажиров.

Не смогли предоставить оперативный комментарий также представители «Белавиа» и гродненского аэропорта. К слову, к авиакомпании у пассажиров этого рейса накопилось немало вопросов.

Фото одного из пассажиров

Какие вопросы пассажиров к «Белавиа»

Почему не кормили? Пассажиры отмечают, что их не кормили во время полета. При этом нужно учитывать, что вылет рейса, судя по сервису отслеживания маршрутов и движения лайнеров flightaware, задержался примерно на 3 часа. Потом было возвращение в Гродно, и в Мюнхен самолет прилетел только в 21.01 по минскому времени (19.01 по немецкому). То есть полет длился около 5,5 часа, а с учетом задержки в Минске — около 8,5 часа. Обычно время полета из Минска в Мюнхен составляет около 2 часов. Пассажиры задаются вопросом, почему их не покормили.

Почему заранее не объявили о возвращении в Беларусь? «Через 1,5 часа после вылета из Минска самолет развернулся. Мы по GPS поняли, что мы над Вроцлавом и повернули назад в сторону Минска. Никто из бортпроводников не объявил эту информацию. Просто тихонько повернули назад, — рассказал один из пассажиров. — Я тоже не хотел поднимать панику среди людей, ничего не сказал. За 15 минут до приземления пилот объявил, что из-за технической неисправности мы вынуждены сделать посадку в Гродно: техники убедятся, что все ок, нас заправят, и мы полетим. Почему не во Вроцлаве, если действительно технеполадки, непонятно».

Фото одного из пассажиров

Так снятые пассажиры дальше не полетели?

Нет, рейс продолжил следование без них. «После заправки и обыска самолета нас пустили в салон. Пилот объявил, что «неполадки» исправлены, мы полети в Мюнхен, но уже без снятых людей», — говорит один и пассажиров.

По неподтвержденной информации, с рейса B2 899 были сняты Петр Рудник, который с декабря 2008 года по декабрь 2014 года занимал должность председателя Могилевского областного исполнительного комитета, а также Михаил Криштапович, входивший в «cовет pеспублики».