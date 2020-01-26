Стали известны неожиданные подробности о задержании чиновников из самолета «Белавия» 33 26.01.2020, 14:41

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Произошел сбой в работе важной государственной цепочки?

Стали известны некоторые подробности недавнего инцидента с рейсом "Белавии", который следовал из Минска в Мюнхен, сообщает телеграмм-канал Nexta.

И что бы не утверждали некоторые СМИ, это были вовсе не однофамильцы чиновников, а они сами. А дело с разворотом случилось из-за обычной белорусской расхлябанности и разболтанности.

Накладка и трехчасовая задержка произошла из-за ошибки сотрудника КГБ, курирующего РУП "Национальный аэропорт Минск". Точнее, именно этого майора-куратора сделали крайним.

А все из-за того, что произошел сбой в отлаженной, но, как оказалось, очень хрупкой цепочке: АГЛ > Витя > Вакульчик (глава КГБ) > начальник 9ГУ > начальник отдела > сотрудник (старший оперуполномоченный по особо важным делам). Получилось все по вине самого же Лукашенко-старшего, подписавшего указ, по которому частью Минска стали некоторые земельные участки юридических лиц, расположенные в Смолевичском районе (общей площадью 321,56 га), в том числе и аэропорт. Эти территории присоединили к Октябрьскому району. Соответственно, сменились и кураторы. По территориальности кураторами стали представители Октябрьского районного отдела Управления КГБ по г. Минску и Минской области.

Однако за неимением большого опыта взаимодействия с пограничниками, МВД и службой безопасности аэропорта (всего несколько месяцев работы вместе) отлаженная ранее система дала сбой. Пришлось все срочно переигрывать - разворачивать борт и задействовать сотрудников управления КГБ по Гродненской области.

По какой причине чиновников решили развернуть - неизвестно. Согласно двум нашим источникам, Лукашенко был в курсе поездки, но во время визита в Шклов почему-то резко "взбесился" и отдал указание сыну Виктору (который руководит спецслужбами Беларуси) вернуть чиновников. Непонятно и то, бежали ли государственные мужи из страны, либо же это была просто поездка. Потому как при побеге они бы явно попробовали лететь из Москвы, список невыездных в которую передается только через 1-2 дня.

По неподтвержденной официально информации, с рейса B2 899 были сняты Петр Рудник, который с декабря 2008 года по декабрь 2014 года занимал должность председателя Могилевского областного исполнительного комитета, а также Михаил Криштапович, входивший в «cовет pеспублики».