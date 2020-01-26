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NEXTA: Cахарникам теперь придется несладко

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  • 26.01.2020, 21:25
  • 8,527
NEXTA: Cахарникам теперь придется несладко

Блогер сообщает, что за взятку задержан директор Жабинковского сахарного завода.

За взятку в $ 20000 задержан директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов, пишет Telegram-канал NEXTA.

В пятницу его выводили в наручниках прямо из рабочего кабинета.

Также вечером 24 января силовики изъяли документы и опечатали бухгалтерию Городейского сахарного комбината. Интересно, что его руководителем является Михаил Васильевич Криштапович - чиновник, которого сняли с того самого самолёта.

Судя по всему, сахарникам теперь придется несладко.


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