NEXTA: Cахарникам теперь придется несладко

NEXTA: Cахарникам теперь придется несладко7
- 26.01.2020, 21:25
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Блогер сообщает, что за взятку задержан директор Жабинковского сахарного завода.
За взятку в $ 20000 задержан директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов, пишет Telegram-канал NEXTA.
В пятницу его выводили в наручниках прямо из рабочего кабинета.
Также вечером 24 января силовики изъяли документы и опечатали бухгалтерию Городейского сахарного комбината. Интересно, что его руководителем является Михаил Васильевич Криштапович - чиновник, которого сняли с того самого самолёта.
Судя по всему, сахарникам теперь придется несладко.