СМИ: Самолет «Белавия» развернули из-за директоров сахарных заводов 7 27.01.2020, 11:54

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иллюстрационное фото jetphotos.com

В Беларуси началалось «дело сахарников»?

По неподтвержденной информации, силовики задержали директора ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» Николая Прудника. Об этом сайту SlutskGorod сообщили несколько не связанных друг с другом источников.

Очевидцы рассказали, что в доме директора сахарного завода в субботу прошел обыск. Мобильный телефон Николая Прудника сегодня недоступен, на предприятии отвечают: о задержании руководителя ничего не известно.

— Николай Павлович в отпуске, он довольно закрытый человек, и я не знаю, собирался ли он за границу, — сказал заместитель директора ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» по экономике Валерий Налетов.

Одной из самых обсуждаемых на минувших выходных стала новость о самолете «Белавиа», который развернули над Польшей, чтобы вернуть в Беларусь директора «Городейского сахарного комбината» Михаила Криштаповича и гендиректора «Могилевхимволокно» Петра Рудника.

Однако в приемной «Могилевхимволокна» ответили: сведения в прессе не соответствуют действительности, Петр Рудник не был задержан и сейчас находится на своем рабочем месте. Эту информацию по телефону подтвердили другие работники предприятия.

Есть основание считать, что очевидцы не правильно услышали фамилию пассажиров, которых в Гродно попросили покинуть развернувшийся самолет - Рудник, а не Прудник. Непроверенную информацию распространили белорусские соцсети и СМИ.

Источник, близкий к окружению Прудника, подтвердил журналистам, что директор собирался лететь на отдых. Криштапович и Прудник - ровесники, оба руководили сахарными заводами более 15 лет и сейчас находятся в официальном отпуске.

Портал tut.by со ссылкой на местных жителей пишет, что в субботу на Городейском комбинате также проходил обыск, кабинет руководителя опечатан.

Также в соцсетях сообщается о задержании вечером 24 января директора Жабинковского сахарного завода Виктора Миронова - якобы за взятку в 20 000$. Портал «Виртуальный Брест» со ссылкой на собственные источники сообщил, что у руководителя Жабинковского сахарного завода также прошел обыск.

Журналисты пытались дозвониться по пресс-служб Госпогранкомитета, Следственного комитета и КГБ - силовые ведомства ситуацию никак не комментируют. Местонахождение Николая Прудника и других директоров в настоящий момент не известно, официальной информации пока нет.

63-летний Николай Прудник родился и вырос в деревне Селище Слуцкого района. В 70-х годах пришел работать на ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» агрономом, в 90-х возглавил агрономическую службу, в 1999-м году стал заместителем директора по сырью, а с 2004 занимает должность директора предприятия (источник - прим.). По информации СМИ, в 2020 году он должен был уйти на пенсию.

Слуцкий сахарорафинадный комбинат является одним из главных градообразующих предприятий, несколько лет подряд признавался лучшим сахарным заводом в ЕАЭС.

Также NEXTA утверждает, что задержан директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров.