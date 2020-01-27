КГБ взял под стражу бывшего высокопоставленного сотрудника МВД? 16 27.01.2020, 14:53

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Об этом сообщает блогер NEXTA.

Очередное громкое задержание произошло в Беларуси 24 января. КГБ взял под стражу экс-руководителя 2-го управления ГУБОПиК МВД Владимира Тихиню - по слухам, за взятку, сообщает Telegram-канал NEXTA.

Особой пикантности ситуации придает то, что всего за два дня до этого, 22 января, он получил почетную медаль МВД.

В отставку со своего поста офицер ушел чуть более месяца назад, 16 декабря. До этого высокопоставленный сотрудник МВД неоднократно мелькал в прессе, его называли "грозой воров в законе" и "звездой уголовного сыска".