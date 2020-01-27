В Беларуси в парке «Великий камень» готовятся к приезду 400 китайцев 19 27.01.2020, 19:12

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Иллюстративное фото: Reuters​

Они собираются вернуться после празднования китайского Нового года.

В Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" под Минском готовятся к приезду 400 китайцев. Они там работали и уехали в отпуска, собираются вернуться после празднования китайского Нового года. Как известно, в КНР от нового типа коронавируса умерло уже 80 человек, заболевание подтверждено у почти 3 тысяч, еще около 6 тысяч — на подозрении. Тревожные новости из Китая беспокоят людей.

В пресс-службе парка "Великий камень" “Еврорадио” рассказали, что не все китайцы уехали, некоторые продолжают работу. Что же до тех, кто сейчас находится в Китае, то их возвращение ожидается только в следующем месяце, скорее всего в середине февраля. Какие меры безопасности и профилактики будут применяться, станет известно ближе ко времени приезда китайцев. В любом случае санитарный контроль организован в Национальном аэропорту Минск.