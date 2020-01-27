В Витебске задержаны активисты «Европейской Беларуси» 1 27.01.2020, 21:38

На Алеся Круткина и Наталью Спиридонову составили протоколы.

В понедельник 27 января сотрудники милиции задержали двоих активистов гражданской кампании «Европейская Беларусь». Алеся Круткина и Наталью Спиридонову доставили в РОВД Октябрьского района Витебска, где обвинили в расклейке листовок, которые появились ранее в центре города, передает телеграм-канал «Европейской Беларуси».

Как сообщила Наталья Спиридонова, на задержанных составили протоколы по статье 17.1 КоАП. После составления протокола в Октябрьском РОВД активистку отвезли в Первомайский РОВД, где на нее был составлен второй протокол по статье 23.14 КоАП.

Наталью Спиридонову освободили спустя три часа под подписку в связи с тем, что у нее на иждивении находится мать-инвалид. Алесь Круткин после оформления протокола отправлен в ИВС до суда. Протокол по 17.1 КоАП был составлен старшим инспектором Октябрьского РОВД майором милиции Василенком Юрием Константиновичем. Протокол по 17.1 КоАП составил старший участковый, майор милиции Козловский Владимир Анатольевич.