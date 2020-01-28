Второй Крым не нужен: 72% россиян не хотят объединяться с Беларусью 11 28.01.2020, 11:23

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В РФ устали от «великодержавности».

Социолог считает, что часть населения России не желает, чтобы государство занималось расширением своих территорий, пишет «Салiдарнасць».

Главным сюрпризом социологического исследования, проведенного компанией «Левада-центр», стало то, что лишь 10% опрошенных россиян считают, что Беларусь должна войти в состав России.

Еще 13% респондентов хотели бы, чтобы страны образовали «более тесный союз во главе с единым руководителем». Оставить отношения России и Беларуси на нынешнем уровне желают 28% россиян, принявших участие в опросе.

Однако больше всего респондентов – 44% считают, что две страны должны просто активнее развивать экономическое сотрудничество.

Таким образом, за объединение стран одним из способов выступает меньшинство жителей России, а косвенно не желают такого объединения 72% опрошенных.

Российский социолог Алексей Левинсон в своей колонке в «Ведомостях» прокомментировал результаты опроса. По его мнению, часть населения России, вместо того, чтобы гордиться своей «великодержавностью» хотели бы просто жить в «уютной и безобидной» стране.

И совсем не хотят, чтобы государство занималось расширением своих территорий. То есть, второй Крым в виде «объединенной» Беларуси, российскому обывателю попросту не нужен.

– «Левада-центр» решил проверить... задав вопрос о том, как должны строиться отношения России и Беларуси. Но оказалось, что, хотя народ российский считает свою державу великой, больше он ее увеличивать – за счет Беларуси – не хочет, вариант ответа о вхождении Беларуси в состав России выбрали только 10%.

А в Беларуси, вероятно, большинство желает быть той самой «маленькой, уютной и безобидной страной». Раз уж у нас стать такой не получилось, – написал социолог.