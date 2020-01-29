Названы самые надежные автомобили 2019 года 4 29.01.2020, 20:34

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Лучшие и самые надежные легковые авто определили в нескольких категориях.

Эксперты британского журнала What Car? подвели итоги, и составили рейтинг самых надежных автомобилей в 2019 году, передает vecherniy.kharkov.ua.

Напомним, что названный журнал проводит исследования на основании отзывов владельцев авто, которые сообщают, насколько часто им приходится посещать сервисы из-за поломок. Лучшие и самые надежные легковые авто определили в нескольких категориях.

Так, в сегменте компактных авто бесспорным лидером оказался Volkswagen Polo, оснащен литровым турбированным двигателем. Следующим лидером оказался Skoda Fabia с таким же двигателем, в тройку рейтинга самых надежных также попал Peugeot 308 Puretech 100 Allure.

В категории самых надежных семейных машин оказались Skoda Scala 1.0 TSI, Toyota Corolla и BMW 1-Series 118i M Sport.

Лидерами в сегменте компактных кроссоверов стали Ford Puma с гибридной установкой, а также Skoda Kamiq 1.0 TSI и Audi Q2 35 TFSI S-line.

Меньше всего проблем своим владельцам доставляют спортивные модели Porsche Macan S, Volkswagen T-Roc R 2.0 TSI 300 4Motion и Porsche Cayenne Coupe Turbo, а также семейные кроссоверы Range Rover Evoque D180 S, Dacia Duster TCe 130 Comfort и Skoda Karoq 1.5 FSI.

Что касается моделей представительского класса, то меньше с проблемами сталкиваются владельцы BMW 3-Series 330e M Sport, Skoda Superb 1.5 TSI 50 SE Technology и Tesla Model 3 Standard Range Plus.