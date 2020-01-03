Минские коммунальники достали из Свислочи сумку с человеческими конечностями 3.01.2020, 9:43

Делом занимается милиция.

В Минске 2 января коммунальники достали из Свислочи спортивную сумку с останками конечностей человека. Подробности сообщает пресс-служба МВД.

Сотрудники коммунальной службы обратились в столичную милицию накануне около полудня. Они пояснили, что проводили очистные работы в реке Свислочь и достали спортивную сумку с останками конечностей человека.

На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа, руководство МВД Республики Беларусь и ГУВД Мингорисполкома. Предпринимаются меры по установлению обстоятельств произошедшего и лиц, которые могли совершить преступление.