Минские коммунальники достали из Свислочи сумку с человеческими конечностями
- 3.01.2020, 9:43
Делом занимается милиция.
В Минске 2 января коммунальники достали из Свислочи спортивную сумку с останками конечностей человека. Подробности сообщает пресс-служба МВД.
Сотрудники коммунальной службы обратились в столичную милицию накануне около полудня. Они пояснили, что проводили очистные работы в реке Свислочь и достали спортивную сумку с останками конечностей человека.
На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа, руководство МВД Республики Беларусь и ГУВД Мингорисполкома. Предпринимаются меры по установлению обстоятельств произошедшего и лиц, которые могли совершить преступление.