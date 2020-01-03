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Минские коммунальники достали из Свислочи сумку с человеческими конечностями

  • 3.01.2020, 9:43
Минские коммунальники достали из Свислочи сумку с человеческими конечностями

Делом занимается милиция.

В Минске 2 января коммунальники достали из Свислочи спортивную сумку с останками конечностей человека. Подробности сообщает пресс-служба МВД.

Сотрудники коммунальной службы обратились в столичную милицию накануне около полудня. Они пояснили, что проводили очистные работы в реке Свислочь и достали спортивную сумку с останками конечностей человека.

На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа, руководство МВД Республики Беларусь и ГУВД Мингорисполкома. Предпринимаются меры по установлению обстоятельств произошедшего и лиц, которые могли совершить преступление.


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