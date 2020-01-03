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РИА «Новости»: Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ 

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  • 3.01.2020, 10:07
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РИА «Новости»: Россия прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ 

Москва и Минск не могут договориться.

Россия с 1 января прекратила подачу нефти для белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в нефтяной отрасли Беларуси.

Ранее о таком развитии событий сообщал Reuters со ссылкой на источники в нефтяной отрасли.

Напомним, Москва и Минск не могут договориться по поводу цены на нефть, тарифа на транзит через территорию Беларуси, а также о компенсации за ухудшение экономики белорусских НПЗ после проведения налогового маневра в РФ.

Александр Лукашенко 31 декабря после телефонного разговора с президентом России провел совещание с руководством нефтехимического комплекса страны.

По итогам совещания председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков сообщил, что диктатор дал поручение обеспечить уже в ближайшие дни поставку нефти из альтернативных источников. Прежде всего речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода «Дружба».


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