Белорусские НПЗ работают на запасах нефти 11 3.01.2020, 10:40

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Поставки из России прекращены.

ОАО "Нафтан" (Новополоцк, Витебская обл.) и Мозырский НПЗ (Гомельская обл.) констатируют отсутствие контрактов с российскими НК на поставку нефти и прекращение поставок сырья с 1 января 2020 года. Оба НПЗ продолжают работу на накопленных в конце декабря остатках сырья, пишет "Интерфакс".

"Мы работаем со сниженной загрузкой на остатках сырья, которые были накоплены в декабре. Контракты на поставку нефти по-прежнему не заключены, поставки отсутствуют с 1 января", - сообщил агентству "Интерфакс-Запад" представитель НПЗ.

"Ситуация по сравнению с положением дел на 31 декабря (2019 года – прим.) не изменилась, контрактов на поставку нефти нет", - констатировал представитель другого завода.

На предприятиях отмечают, что текущие запасы нефтяного сырья позволят сохранить загрузку НПЗ на технологически приемлемом уровне до середины января.

В концерне "Белнефтехим" ситуацию не комментируют.

Как сообщалось, Беларусь накануне Нового года не смогла договориться с российскими НК об условиях поставки нефти с 1 января 2020 года.