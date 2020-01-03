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Лукашенко прекратил экспорт нефтепродуктов

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  • 3.01.2020, 17:15
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Лукашенко прекратил экспорт нефтепродуктов

Из-за угрозы дефицита топлива на белорусском рынке.

Беларусь с 1 января 2020 года приостановила экспорт нефтепродуктов. Об этом сообщили в госконцерне «Белнефтехим».

«Экспорт временно приостановлен для обеспечения потребностей внутреннего рынка в нефтепродуктах», — сказали в концерне.

Ранее крупнейший оператор АЗС «Белоруснефть» заявил, что дефицита топлива в Беларуси не ожидается на фоне приостановления поставок нефти из России с 1 января 2020 года. В компании созданы достаточные запасы всех видов топлива, которых хватит минимум на 10 дней.

В «Белнефтехиме» подчеркнули, что имеющиеся в наличии запасы топлива и режим работы нефтеперерабатывающих заводов позволяют в полном объеме обеспечить потребности внутреннего рынка во всех видах моторного топлива.

С 1 января прекратились поставок нефти из России на заводы в Мозыре и Новополоцке. НПЗ снизили загрузку мощностей и продолжают работу на накопленных в декабре запасах сырья.

Москва и Минск не могут договориться по поводу цены на нефть, тарифа на транзит через территорию Беларуси, а также о компенсации за ухудшение экономики белорусских НПЗ после проведения налогового маневра в РФ.

Александр Лукашенко 31 декабря после телефонного разговора с президентом России провел совещание с руководством нефтехимического комплекса страны.

По итогам совещания председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков сообщил, что диктатор дал поручение обеспечить уже в ближайшие дни поставку нефти из альтернативных источников. Прежде всего речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода «Дружба».


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