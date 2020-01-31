Эксперт: Азербайджанская нефть для правителя Беларуси — это лукавство 8 31.01.2020, 8:37

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Ее поставка экономически нецелесообразна.

Как отметил заместитель директора Русской школы экономики UNEC Эльшад Мамедов, на планы Минска диверсифицировать поставки нефти и импортировать нероссийское сырье следует смотреть с экономической точки зрения, сообщают naviny.by.

«Говорить о том, что азербайджанская нефть будет более выгодна Беларуси, чем российская, было бы лукавством. Тем более что логистические расходы в данном случае будут выше», — сказал Мамедов.

Он также отметил, что азербайджанская нефть востребована в силу своих качественных характеристик, поэтому она обойдется Беларуси дороже, чем другая нефть, закупаемая по мировым ценам.

«Азербайджанская нефть востребована в Европе и поэтому стоит примерно на три-четыре доллара больше, чем нефть марки Brent. В начале этого года стоимость азербайджанской нефти составляла 63-64 доллара за баррель. Не думаю, что эта стоимость приемлема для Беларуси», — заявил эксперт.

По его словам, белорусские НПЗ покупают российскую нефть по цене ниже мировой, соответственно, говорить о том, что поставки, например, азербайджанской нефти в Беларусь будут с экономической точки зрения обоснованными, не приходится.

С 1 января Россия прекратила подачу нефти в Беларусь на государственном уровне. В январе Беларусь купила 80 тыс. тонн норвежской нефти. На прошлой неделе Лукашенко поставил задачу продолжать покупку нефти у нероссийских поставщиков.