Что означают новые кадровые назначения Лукашенко? 10 31.01.2020, 12:03

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Новый замглавы администрации — ярый противник реформ.

30 января Александр Лукашенко сделал ряд важных кадровых назначений, которые продолжают приуроченную к будущей избирательной кампании ротацию руководящих кадров.

Полномасштабным началом этой ротации стала смена руководства администрации Лукашенко. Вместо Натальи Кочановой этот пост занял Игорь Сергеенко.

Нынешний кадровый четверг интересен тем, что разрешилась интрига с заместителем главы администрации Лукашенко Николаем Снопковым, который курировал вопрос экономики. Снопков отправился послом Беларуси в Китай на смену бывшему помощнику Лукашенко Кириллу Рудому.

Сразу следует отметить, что даже назначение Рудого в Пекин в июле 2016 г. не воспринималось большинством экспертом как понижение – слишком большое значение Китай занял во внешней политике Беларуси.

Более того, китайские заимствования рассматривались как альтернатива кредитам от МВФ, с которым белорусские власти погрязли в долгих и безрезультатных переговорах (чего не скажешь о привлечении заемных средств из Китая).

Нынешняя ситуация во многом схожа с ситуацией лета 2016 г. – в условиях явного обострения отношений с Россией и не слишком радужной перспективы по получению денег от Кремля, топ-менеджер из администрации Лукашенко направляется послом в КНР.

Как и Кирилл Рудый, Николай Снопков принадлежит к числу безусловных китайских лоббистов в Беларуси, хорошо знает нужных людей в Пекине и явно справится с обязанностями посла не хуже, чем Кирилл Рудый.

Основной интригой, конечно же, являлся вопрос, кто заменит Снопкова на его должности в администрации Лукашенко. Некоторые ожидали своеобразной рокировки с Рудым, но выбор был сделан в пользу не очень хорошо знакомого в белорусском политическом истэблишменте Валерия Бельского, директора Института экономики НАН Беларуси.

Следует отметить, что среди экономистов возглавляемый им институт котируется явно ниже, чем Научно-исследовательский экономический институт Министерства экономики.

В интернете уже отметили, что в своих выступлениях новый замглавы администрации Лукашенковыступает явно против политики Национального банка, поддерживает эмиссионное кредитование и, очевидно, не является рыночником-либералом.

Есть все основания полагать, что избирательная кампания 2020 г. пройдет по традиционному сценарию «пряника (накачка необеспеченными деньгами в предвыборный год) и кнута».

Назначение Бельского интересно еще и тем, что это уже второй заместитель (после недавно назначенной Ольги Чуприс) – выходец из академической среды, работающий на столь высокой должности в администрации Лукашенко по профильному направлению (Сергей Ткачев или Анатолий Рубинов к таковым явно не относились).

Означает ли это, что в кадровой политике пытаются сделать больший акцент не только на лояльность, но и на академический профессионализм, покажет будущее.

В случае же смены директора Департамента по гуманитарной деятельности управления делами Лукашенко, то особо большой политики (при всей важности этой структуры, которая фактически серьезно ограничивает возможность внешнего политического финансирования политической деятельности в Беларуси) здесь, наверное, искать не стоит.

К уже бывшему директору, Валерию Скакуну, накопились вопросы по качеству работы, включая и провал по привлечению иностранной безвозмездной помощи.

Николай Буров, «Наше мнение»