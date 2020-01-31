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В Орше и Витебске начались забастовки таксистов

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  • 31.01.2020, 13:33
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В Орше и Витебске начались забастовки таксистов

Водители объявили забастовку и отказываются работать.

Водители «Яндекс Такси» в Орше устроили забастовку в целях увеличения заработной платы, сообщает orsha.eu.

Сегодня, 31 января с самого утра проходит собрание водителей того самого «Яндекс Такси» возле ледовой арены. Водители объявили забастовку и отказываются работать, по словам собравшихся понятно, выстоять они собрались целый день. А все потому, что стремительно начал падать гарантированный суточный заработок у водителей. К 10 часам утра довольно много человек собралось около 50, вся парковка вблизи ледовой арены уставлена машинами. Вероятнее всего, это еще не предел, и к вечеру все водители соберутся. Как сообщается, аналогичная акция протеста проходит и в Витебске.

Что сейчас происходит у ледовой арены можете наблюдать на видео.


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