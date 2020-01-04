Боевики на Донбассе обстреляли российских кураторов из всех видов оружия 2 4.01.2020, 9:44

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Инцидент произошел в новогоднюю ночь.

По данным украинской разведки, в новогоднюю ночь между местными преступниками на Донбассе и кураторами из РФ произошла «ссора», в ходе перестрелки в населенном пункте Викторовка был сожжен жилой дом.

Как говорится в видео, обнародованном пресс-центром ООС, боевики стреляли между собой, используя все виды стрелкового оружия.

«По данным разведки, во время празднования Нового года, представителями незаконных вооруженных формирований российско-оккупационных войск с применением пиротехнических средств, стрелкового оружия и ЗУ-23-2 в населенном пункте Викторовка был сожжен жилой дом», - говорится в сообщении пресс-центра.