Видеофакт: В Гомеле на вокзале сгорела новогодняя елка 5.01.2020, 10:56

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Иллюстрационное фото

Источник: gomel.today

В чем причина?

Очередное новогоднее ЧП случилось в Гомеле сегодня утром, примерно в 8.15.

Снова загорелась елка, на этот раз на Привокзальной площади, сообщают «Сильные новости».

Фото: gomel.today

Напомним, 2 января загорелась елка на проспекте Речицком около «Гиппо». Выяснилось, что отец с сыном запускали петарды. Одна из них попала в надувного Деда Мороза, после чего огонь перекинулся на ель.

Фото: gomel.today

Два года назад, в 2018 году, в новогоднюю ночь в Гомеле сгорели две елки: одна у троллейбусного парка, вторая — около библиотеки им.Ленина.