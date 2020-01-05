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Видеофакт: В Гомеле на вокзале сгорела новогодняя елка

  • 5.01.2020, 10:56
  • 1,185
Видеофакт: В Гомеле на вокзале сгорела новогодняя елка
Иллюстрационное фото
Источник: gomel.today

В чем причина?

Очередное новогоднее ЧП случилось в Гомеле сегодня утром, примерно в 8.15.

Снова загорелась елка, на этот раз на Привокзальной площади, сообщают «Сильные новости».

Фото: gomel.today

Напомним, 2 января загорелась елка на проспекте Речицком около «Гиппо». Выяснилось, что отец с сыном запускали петарды. Одна из них попала в надувного Деда Мороза, после чего огонь перекинулся на ель.

Фото: gomel.today

Два года назад, в 2018 году, в новогоднюю ночь в Гомеле сгорели две елки: одна у троллейбусного парка, вторая — около библиотеки им.Ленина.

Фото: gomel.today


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