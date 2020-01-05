закрыть
5 января 2020, воскресенье, 14:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

В Польше предотвратили покушение на министра юстиции

  • 5.01.2020, 11:36
  • 2,257
В Польше предотвратили покушение на министра юстиции

Киллера случайно задержали во время операции против наркомафии.

Полиция Варшавы задержала мужчину, который подозревается в подготовке покушения на министра юстиции Польши Збигнева Зебро и прокурора, ведущего дело против наркомафии, сообщает Jedynka.

В отношении 28-летнего поляка Яна С. также выдвинуто обвинение в продаже крупной партии наркотиков.

По версии следствия, он передал 23,5 тысячи евро сообщнику, который должен был устранить чиновников.

Киллера случайно задержали во время операции против наркомафии. Во время допроса он признался в получении заказа на убийство.


популярное за неделю

Мнение

Оранжевое настроение
Оранжевое настроение Ирина Халип
Лукашенко будут судить, как изменника Родины
Лукашенко будут судить, как изменника Родины Максим Винярский
Тоталитарные режимы рушатся мгновенно
Тоталитарные режимы рушатся мгновенно Виктор Шендерович
Власть каннибалов должна уйти
Власть каннибалов должна уйти Алесь Круткин