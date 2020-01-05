В Польше предотвратили покушение на министра юстиции 5.01.2020, 11:36

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Киллера случайно задержали во время операции против наркомафии.

Полиция Варшавы задержала мужчину, который подозревается в подготовке покушения на министра юстиции Польши Збигнева Зебро и прокурора, ведущего дело против наркомафии, сообщает Jedynka.

В отношении 28-летнего поляка Яна С. также выдвинуто обвинение в продаже крупной партии наркотиков.

По версии следствия, он передал 23,5 тысячи евро сообщнику, который должен был устранить чиновников.

Киллера случайно задержали во время операции против наркомафии. Во время допроса он признался в получении заказа на убийство.