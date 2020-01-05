Как проходила ликвидация генерала Сулеймани: эксклюзивное видео-реконструкция
- 5.01.2020, 12:48
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Восстановлена вся цепочка событий.
В результате воздушного удара США в ночь на пятницу, 3 января, погиб генерал Корпуса стражей Исламской революции Ирана (КСИР) Касем Сулеймани. OBOZREVATEL попытался восстановить цепочку событий.
Вероятнее всего, местоположение генерала стало известно благодаря разведке, которая работает на американцев, либо же к его авто был прикреплен GPS-трекер. Далее по объекту был нанесен удар ракетой AGM-114 Hellfire ("Адское пламя").
Отмечается, что ракета наводится камерой, имеет хорошую дальность работы, и хорошо залетает в форточки, окна и убивает находящихся там людей, нанося повреждение окружающим.
За последние два дня более 20 военно-транспортных самолетов США перебросили на Ближний Восток. Видимо, они усиливали присутствие в регионе, поэтому операция готовилась заранее и Израиль не пропускал их через свое воздушное пространство.