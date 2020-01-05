«Россию большая часть мира воспринимает как соседа, у которого «не все дома» 9 5.01.2020, 12:59

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Итоги внешней политики Кремля.

Журналист и политический советник первого министра иностранных дел РФ Галина Сидорова на Радио Свобода составила краткую летопись внешней политики России при Путине: «Крымнаш», «Ихтамнет», «Новичок» и многое другое.

– Подведем итоги. За время пребывания Владимира Путина на посту президента России внешняя политика страны приобрела следующие черты:

– аморальность, когда фундаментом действий на международной арене становятся ложь и провокации;

– пренебрежение международным правом;

– допустимость войны во всех формах как средства реализации внешней политики;

спецоперации как ее основная форма;

– гипертрофированная роль военных и спецслужб;

– манипулирование ядерным оружием, понижение порога возможности ядерной войны;

– информационная война в качестве пропагандистского обеспечения политики, использование троллинга, языка ненависти и вражды;

– появление ЧВК и наемников в качестве «неформального» инструмента внешней политики;

– закрытость, принятие решений узким кругом лиц в интересах самого этого узкого круга.

С такой Россией трудно дружить или долгосрочно и плодотворно сотрудничать. От нее разве что можно что-нибудь быстро получить – как тот же Асад, венесуэльский президент Мадуро или африканские лидеры, недавно целой гурьбой посетившие Сочи, где их обрадовали возможностью избавиться от давних долгов Москве.

Такую Россию не уважают, хотя ее часто боятся. Сильные же соседи наблюдают за такой Россией со снисходительной улыбкой – как Китай, свысока поглядывая на путинские попытки справиться с санкциями, разобраться с соседями и удовлетворенно взирая, как Россия перестает быть конкурентом, опускаясь в мировой экономической табели о рангах.

Но главный вопрос: хорошо ли стало от путинского «вставания с колен» самой России, ее гражданам? К чему привел страну национальный лидер?

Россия так и не оправилась от начавшегося пять лет назад экономического кризиса. Санкции подействовали. Инвесторы уходят. С поправкой на инфляцию, россияне в среднем зарабатывают (учитывая зарплату и прочие доходы) меньше, чем в 2014 году.

По данным РБК, согласно расчетам по старой методике, реальные располагаемые доходы граждан сокращались с 2014 года накопленным итогом на 10,7 процента.

Российская экономика явно не в состоянии переварить и Крым, и Донбасс, и военные проекты в далеких странах. Тем не менее очередные полмиллиарда долларов только что выделены на модернизацию сирийского порта Тартус.

Путин навязал согражданам когнитивный диссонанс. С одной стороны, им внушается представление о Западе как о вселенском зле, о необходимости жить в осажденной крепости, максимально от него отгородившись. С другой – российская элита именно на Запад вывозит свои капиталы и родственников.

С одной стороны, идет пропаганда импортозамещения, с другой – налицо невозможность развивать современную экономику, добывать нефть и газ и даже производить широко разрекламированное Путиным сверхоружие без западных технологий – тех самых, что нынче под санкциями.

Это и есть главное противоречие путинского двадцатилетия: между отжившим представлением о конфронтации с Западом и невозможностью адекватного экономического развития без сотрудничества с ним.

Все очевиднее разрыв между фейковым внешнеполитическим величием и бедностью российской провинции, коррупцией и пофигизмом властей, с которыми люди сталкиваются в повседневной жизни. Никакая идеология не прикроет и того факта, что при Путине Россия растеряла друзей и партнеров, зато нажила врагов. Путин поспособствовал тому, чтобы мир стал более опасным местом для его собственной страны.

Сам себе министр иностранных дел, «раб на галерах» внешней политики, нынешний президент России оказался рабом собственных комплексов и отживших представлений.

Для России это потеря будущего, потому что не только президента, но и страну большая часть мира воспринимает как непредсказуемого соседа, у которого «не все дома»: в любой момент может разбушеваться и что-то натворить, и тогда придется его усмирять.

А может начаться улучшение, и тогда с Россией можно иметь дело. Но надолго ли? Да и осадочек останется.

Это уже не просто боязнь очередного «буйства» российского лидера. Это глубинное недоверие к России, которое всегда было в западном подсознании, а с легкой руки Путина вернулось туда прочно и надолго.