Роберт Бедронь намерен выдвинуться кандидатом в президенты Польши 5.01.2020, 14:59

Роберт Бедронь

Глава делегации Европарламента по связям с Беларусью может стать кандидатом от левых сил.

5 января от близкого соратника лидера партии «Весна» Роберта Бедроня стало известно о том, что он намерен стать совместным кандидатом на должность президента Польши от левых сил, сообщает «Польское Радио».

Лидер Союза демократических левых сил Влодзимеж Чажастый сообщил, что 7 января на заседании совета своей партии он предложит Роберта Бедроня в качестве кандидата на должность президента.

Окончательное решение примет 19 января съезд всех трех левых партий - СДЛС, «Левых сил вместе» и «Весны».

Роберт Бедронь в 2011–2014 годах был депутатом Сейма Польши и первым открытым геем в парламенте. Затем являлся мэром города Слупска (2014-2018 годы). В феврале 2019 года возглавил новую партию «Весна» и стал от нее депутатом Европарламента.

Союз демократических левых сил и «Весна» в середине декабря решели объединиться и создать новую партию — «Новые левые силы» (Nowa Lewica). Ее учредительный съезд должен состояться в начале года.

Спикер Сейма Польши Эльжбета Витек объявит дату президентских выборов в начале года. Избирательный календарь показывает, что этим днем будет одно из майских воскресений: 3, 10 или 17.

Пока только «Гражданская платформа» официально назвала своего кандидата в президенты — вице-спикера Сейма Малгожату Кидаву-Блоньскую.

Если нынешний глава государства Анджей Дуда решит переизбираться, то он может рассчитывать на поддержку правящей в стране партии «Право и справедливость». Об этом ранее заявлял глава партии Ярослав Качиньский.