Православные христиане отмечают Рождественский сочельник6
- 6.01.2020, 8:46
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Название праздника происходит от особого вида постного блюда.
В понедельник 6 января 2020 года православные христиане отмечают Рождественский сочельник – (Навечерие) Рождества Христова.
Название сочельника происходит от слова «сочиво» – особого постного блюда, вкушаемого в этот день – обваренных зерен пшеницы (риса, чечевицы), смешанных с соком или медом.
По традиции, этот день у верующих проходит в строгом посте, в который не принято вкушать пищи (кроме сочива) до появления на небе первой звезды – символа Вифлеемской звезды (выноса свечи на праздничном богослужении).
Рождественским сочельником завершается предшествующий Рождеству Христову 40-дневный Рождественский (Филиппов) пост.
На праздник Рождества Христова Литургия совершается ночью с 6 на 7 января и соединяется с Всенощным богослужением.