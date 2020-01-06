Православные христиане отмечают Рождественский сочельник 6 6.01.2020, 8:46

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Название праздника происходит от особого вида постного блюда.

В понедельник 6 января 2020 года православные христиане отмечают Рождественский сочельник – (Навечерие) Рождества Христова.

Название сочельника происходит от слова «сочиво» – особого постного блюда, вкушаемого в этот день – обваренных зерен пшеницы (риса, чечевицы), смешанных с соком или медом.

По традиции, этот день у верующих проходит в строгом посте, в который не принято вкушать пищи (кроме сочива) до появления на небе первой звезды – символа Вифлеемской звезды (выноса свечи на праздничном богослужении).

Рождественским сочельником завершается предшествующий Рождеству Христову 40-дневный Рождественский (Филиппов) пост.

На праздник Рождества Христова Литургия совершается ночью с 6 на 7 января и соединяется с Всенощным богослужением.