WP: Главным сторонником ликвидации Сулеймани был Майк Помпео 6.01.2020, 9:48

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Майк Помпео

Фото: Reuters

Госсекретарь призывал президента США к решительным действиям.

Главным сторонником убийства иранского генерала Касема Сулеймани в американской администрации был Майк Помпео. Как сообщает Washington Post (перевод — РБК), государственный секретарь в течение нескольких месяцев уговаривал президента Дональда Трампа устранить главу элитного подразделения «Аль Кудс».

По данным издания, Трамп и представители Пентагона долгое время не соглашались на эту операцию. Более того, военные были против усиления давления на Иран, поскольку это потребовало бы переброски больших сил на Ближний Восток, тогда как в Минобороны США рассчитывали сделать ставку на усиление позиций в Восточной Азии.

Ситуация изменилась после 27 декабря, когда в результате обстрела военной базы в районе Киркука погиб американский гражданский контрактник. Уже через два дня Помпео, министр обороны Марк Эспер и глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли отправились в клуб Трампа во Флориде и предложили ему различные варианты ответного удара. Президент в итоге согласился на убийство Сулеймани. Как отмечает WP, повлиял на это решение тот факт, что в данном случае Помпео и Эспер действовали сообща, отстаивая свою позицию.

Источник издания в Белом доме указывает, что прежний глава Пентагона Джим Мэттис никогда бы не согласился на убийство Сулеймани, посчитав такую операцию крайне рискованной.

WP указывает, что сразу после операции, в результате которой Сулеймани был убит ракетным ударом в международном аэропорту Багдада, Помпео пытался заручиться поддержкой европейских союзников. Однако последние предпочли заметить, что американская атака не только может поставить крест на мирном решении ядерной проблемы Ирана, но и поставит под угрозу их посольства в Багдаде и Тегеране.

«США никоим образом не способствовали возобновлению договоренностей с Ираном по обогащению урана, а теперь хотят, чтобы все им аплодировали», — заявил изданию один из европейских дипломатов, который знает о содержании разговоров Помпео с союзниками. Госсекретарь США тем не менее продолжил утверждать, что «британцы, французы и немцы должны понимать, что убийство Сулеймани спасло множество жизней в Европе».

Автор материала WP утверждает, что убийство Сулеймани и жесткую антииранскую позицию Помпео может использовать, чтобы заручиться поддержкой израильского лобби в целях дальнейшего развития своей политической карьеры. «Если ему приносят документы касательно Ирана, то он их обязательно прочитает. Если эти бумаги касаются каких-то других проблем, то не факт, что Помпео ими заинтересуется», — заявил источник издания в Госдепе.