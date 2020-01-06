закрыть
6 января 2020, понедельник, 12:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

WP: Главным сторонником ликвидации Сулеймани был Майк Помпео

  • 6.01.2020, 9:48
  • 1,618
WP: Главным сторонником ликвидации Сулеймани был Майк Помпео
Майк Помпео
Фото: Reuters

Госсекретарь призывал президента США к решительным действиям.

Главным сторонником убийства иранского генерала Касема Сулеймани в американской администрации был Майк Помпео. Как сообщает Washington Post (перевод — РБК), государственный секретарь в течение нескольких месяцев уговаривал президента Дональда Трампа устранить главу элитного подразделения «Аль Кудс».

По данным издания, Трамп и представители Пентагона долгое время не соглашались на эту операцию. Более того, военные были против усиления давления на Иран, поскольку это потребовало бы переброски больших сил на Ближний Восток, тогда как в Минобороны США рассчитывали сделать ставку на усиление позиций в Восточной Азии.

Ситуация изменилась после 27 декабря, когда в результате обстрела военной базы в районе Киркука погиб американский гражданский контрактник. Уже через два дня Помпео, министр обороны Марк Эспер и глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли отправились в клуб Трампа во Флориде и предложили ему различные варианты ответного удара. Президент в итоге согласился на убийство Сулеймани. Как отмечает WP, повлиял на это решение тот факт, что в данном случае Помпео и Эспер действовали сообща, отстаивая свою позицию.

Источник издания в Белом доме указывает, что прежний глава Пентагона Джим Мэттис никогда бы не согласился на убийство Сулеймани, посчитав такую операцию крайне рискованной.

WP указывает, что сразу после операции, в результате которой Сулеймани был убит ракетным ударом в международном аэропорту Багдада, Помпео пытался заручиться поддержкой европейских союзников. Однако последние предпочли заметить, что американская атака не только может поставить крест на мирном решении ядерной проблемы Ирана, но и поставит под угрозу их посольства в Багдаде и Тегеране.

«США никоим образом не способствовали возобновлению договоренностей с Ираном по обогащению урана, а теперь хотят, чтобы все им аплодировали», — заявил изданию один из европейских дипломатов, который знает о содержании разговоров Помпео с союзниками. Госсекретарь США тем не менее продолжил утверждать, что «британцы, французы и немцы должны понимать, что убийство Сулеймани спасло множество жизней в Европе».

Автор материала WP утверждает, что убийство Сулеймани и жесткую антииранскую позицию Помпео может использовать, чтобы заручиться поддержкой израильского лобби в целях дальнейшего развития своей политической карьеры. «Если ему приносят документы касательно Ирана, то он их обязательно прочитает. Если эти бумаги касаются каких-то других проблем, то не факт, что Помпео ими заинтересуется», — заявил источник издания в Госдепе.


популярное за неделю

Мнение

Оранжевое настроение
Оранжевое настроение Ирина Халип
Лукашенко будут судить, как изменника Родины
Лукашенко будут судить, как изменника Родины Максим Винярский
Тоталитарные режимы рушатся мгновенно
Тоталитарные режимы рушатся мгновенно Виктор Шендерович
Власть каннибалов должна уйти
Власть каннибалов должна уйти Алесь Круткин