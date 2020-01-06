Петр Садовский решил обратиться к Германии с призывом пересмотреть связи с белорусским режимом 7 6.01.2020, 14:24

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Петр Садовский

Фото: RFE/RL

Первый посол Беларуси в Германии распространил заявление.

Бывший депутат Верховного Совета и член президиума ВС, первый посол Беларуси в Германии Петр Садовский распространил заявление на заключительном заседании суда по его делу за участие в акциях против «интеграции» с Россией, сообщает «Радыё Свабода».

Административное дело рассматривалось 30 декабря 2019 в суде Центрального района Минска. Петра Садовского судят по статье 23.34 КоАП за выступления на митингах 7-8 декабря со ступенек Дворца Республики на Октябрьской площади. Когда выяснилось, что на присоединенном к милицейскому протоколу фотосъемке изображен другой человек, заседание суда было перенесено на 9 января.

Петр Садовский обращает внимание, что «судебный процесс проходил в условиях сильного давления государственных СМИ.

Садовский утверждает, что судьи Иван Костян и Юлия Густыр «начали покрывать лжесвидетельства, которые содержатся в протоколах», и опровергает показания сотрудников милиции:

«Гр. Садовский не бегал по площади с флагом, не кричал лозунги. Он продолжал дело своей жизни: приветствовал государственную независимость 7-го декабря 2019 г. пением патриотической песни на слова Янки Купалы «А ў бары-бары тры дарожанькі», которую он пел, будучи депутатом ВС, на площади Независимости 25 августа 1991 года. В тот день Декларации о независимости был придан статус Конституционного закона».

Относительно обвинения за участие во второй акции, Садовский отмечает, что 8-го декабря он «тоже не бегал по площади с флагом и ничего не кричал. Он выступил с краткой речью.

С учетом того, что сейчас перед угрозой так называемой «углубленной интеграции» национальный язык становится четким политическим фактором, он предлагал начать кампанию привлечения Лукашенко к ответственности за разжигание гражданской вражды в пользу «русского мира».

В своем заявлении бывший депутат Верховного Совета 12-го созыва, член Президиума Верховного Совета, председатель парламентской Комиссии по международным делам и внешнеэкономическим связям констатирует:

«Изложенные факты заставляют подсудимого, как первого посла РБ в ФРГ, независимо от меры наказания обратиться к немецкой стороне с просьбой при составлении дальнейших планов сотрудничества с белорусской стороной в сфере деятельности правоохранительных органов, практики правоприменения и судебных отношений учитывать озвученные факты. Начиная с 90-х годов прошлого века Германия оказывала большую помощь Беларуси в рамках программы TACIS и в юридической сфере».

Также Петр Садовский предупреждает, что «молодым судьям следует думать о своей личной репутации как членам уважаемого сообщества своих европейских коллег. Еще с начала 60-х годов прошлого века в составе СССР Беларусь, как член ООН, стала членом многих международных организаций, занимающихся проблемой прав граждан.

Известны примеры, когда в прошлом в отношении некоторых белорусских судей Европейским Союзом вводились санкции в виде запрета на въезд в Шенгенскую зону».