закрыть
6 января 2020, понедельник, 19:43
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Сочельник и Рождество: что категорически нельзя делать 6 и 7 января

5
  • 6.01.2020, 18:20
  • 4,450
Сочельник и Рождество: что категорически нельзя делать 6 и 7 января

С Сочельником и Рождеством Христовым связано немало примет, суеверий и традиций.

Как и у любых других праздников, у Сочельника и Рождества него есть свои запреты. Unian.net рассказывает вам о них.

В Святой вечер белорусы традиционно собираются за столом всей семьей. В Сочельник верующие ждали первой звезды, которая является символом прихода в этот мир Иисуса Христа.

Что нельзя делать 6 января, на Сочельник:

заниматься тяжелой работой;

много разговаривать во время праздничного застолья;

выходить из-за стола во время трапезы;

незамужним сидеть на углу стола;

садить за стол нечетное число людей, а если так и случилось, нужно дополнительно поставить еще один набор столовых приборов.

Что нельзя делать на Рождество 7 января:

блюда на столе не должны остаться нетронутыми;

заниматься уборкой - так можно привлечь несчастье в дом;

ругаться и сквернословить - кроме вреда себе, так его якобы можно нанести и своим предкам;

встречать Рождество с долгами и прежними обидами;

гадать – это церковный запрет, который многие наши предки игнорировали;

надевать старую одежду – иначе можно привлечь бедность и несчастья;

отказывать в помощи нуждающимся – это один из главных запретов;

покупать на второй день Рождества веревки - чтобы никогда в роду не было повешенных;

варить кисель на Рождество - чтобы не зазвать в дом покойника.


популярное за неделю

Мнение

Оранжевое настроение
Оранжевое настроение Ирина Халип
Лукашенко будут судить, как изменника Родины
Лукашенко будут судить, как изменника Родины Максим Винярский
Тоталитарные режимы рушатся мгновенно
Тоталитарные режимы рушатся мгновенно Виктор Шендерович
Власть каннибалов должна уйти
Власть каннибалов должна уйти Алесь Круткин