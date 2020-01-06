Сочельник и Рождество: что категорически нельзя делать 6 и 7 января

Сочельник и Рождество: что категорически нельзя делать 6 и 7 января5
- 6.01.2020, 18:20
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С Сочельником и Рождеством Христовым связано немало примет, суеверий и традиций.
Как и у любых других праздников, у Сочельника и Рождества него есть свои запреты. Unian.net рассказывает вам о них.
В Святой вечер белорусы традиционно собираются за столом всей семьей. В Сочельник верующие ждали первой звезды, которая является символом прихода в этот мир Иисуса Христа.
Что нельзя делать 6 января, на Сочельник:
заниматься тяжелой работой;
много разговаривать во время праздничного застолья;
выходить из-за стола во время трапезы;
незамужним сидеть на углу стола;
садить за стол нечетное число людей, а если так и случилось, нужно дополнительно поставить еще один набор столовых приборов.
Что нельзя делать на Рождество 7 января:
блюда на столе не должны остаться нетронутыми;
заниматься уборкой - так можно привлечь несчастье в дом;
ругаться и сквернословить - кроме вреда себе, так его якобы можно нанести и своим предкам;
встречать Рождество с долгами и прежними обидами;
гадать – это церковный запрет, который многие наши предки игнорировали;
надевать старую одежду – иначе можно привлечь бедность и несчастья;
отказывать в помощи нуждающимся – это один из главных запретов;
покупать на второй день Рождества веревки - чтобы никогда в роду не было повешенных;
варить кисель на Рождество - чтобы не зазвать в дом покойника.