Появилось видео инцидента с российским крейсером «Маршалом Устиновым» 1 6.01.2020, 19:33

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Крейсер "Маршал Устинов"

Фото: Минобороны РФ

Крейсер не дошел до Сирии - его отбуксировали в Стамбул.

Вслед за десантным кораблем "Орск", который сломался во время очередного похода в Сирию, авария произошла еще с одним судном Военно-морского флота России.

Как сообщает “Сегодня” со ссылкой на турецкий телеканал TRT Haber, ракетный крейсер "Маршал Устинов", который российское военное командование экстренно отправило в Сирию, пострадал проходя через Босфор. Инцидент случился после захода в Мраморное море.

Журналисты опубликовали видео, на котором видно, как корабль после инцидента буксируют три турецких судна. При этом можно заметить, как его необычно кренит в одну из сторон.

İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Rus savaş gemisi Karaköy açıklarına demirledi.https://t.co/B71NYzgE5F pic.twitter.com/BXSxCvi5bQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 6 stycznia 2020

Отмечается, что крейсер пострадал от сильного течения. После этого его доставили в стамбульский порт, где он и встал на якорь.

Характер повреждений, которые получил "Маршал Устинов", пока что неизвестен.