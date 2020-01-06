Армия Хафтара захватила город на западе Ливии 1 6.01.2020, 20:44

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Фото: REUTERS

Армия ливийского фельдмаршала взяла под контроль город Сирт.

Ливийская национальная армия фельдмаршала Халифа Хафтара взяла под контроль город Сирт на западе Ливии, а также аэропорт и прибрежный порт, передает РБК со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

Днем ранее президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил об отправке турецких военнослужащих в Ливию в рамках соглашения с правительством национального согласия (ПНС), контролирующего Триполи.

В ответ на это командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халиф Хафтар объявил всеобщую мобилизацию для противодействия внешней агрессии. Военачальник обвинил Эрдогана в попытках возродить в Ливии «османское наследие» и призвал народ объединиться.

В то же время парламент Ливии, заседающий в Бенгази, проголосовал за разрыв отношений с Турцией и одобрил действия Хафтара по блокировке аэропортов, портов и пунктов наземного сообщения, подконтрольные ополчению