Генерал Марк Милли: США оставляют свои войска в Ираке 7.01.2020, 8:03

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Марк Милли

Высокопоставленный американский офицер выступил с заявлением.

Оказавшееся в распоряжении общественности письмо американских военных, которое создало впечатление о скором выводе войск США из Ирака, было плохо сформулированным черновиком, предназначенным только для того, чтобы подчеркнуть важность переброски сил, заявил журналистам высокопоставленный офицер США, сообщает «Голос Америки».

«[Документ] был плохо сформулирован и якобы подразумевал вывод войск. Это не то, что происходит», – заявил журналистам председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал армии США Марк Милли, подчеркнув, что работа над выводом войск не ведется.

Письмо стало достоянием общественности на следующий день после того, как парламент Ирака принял резолюцию, призывающую все иностранные войска покинуть страну. Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди заявил в понедельник послу США в Багдаде, что обе страны должны выполнить резолюцию, говорится в заявлении премьер-министра.

Милли отметил, что Соединенные Штаты хотели объяснить иракским военным, что из-за перемещения сил между базами в Ираке, а также перемещением американских военных из Кувейта, возросло количество полетов.

Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Тегераном усилилась после того, как в результате удара беспилотника из США в пятницу в багдадском аэропорту был убит иранский военный командир Касем Сулеймани.

Милли отказался сообщить, сколько американских военных в настоящее время находится в Ираке. Ранее Пентгагон заявлял, что их число составляет около 5 000 человек.

«Оно (черновик письма) было отправлено нескольким иракским военным, чтобы согласовать действия для воздушных перевозок и так далее. Затем оно перешло из рук в руки, и оказалось в итоге у вас. Возникла большая шумиха», – сказал Милли.

Он также добавил, что черновик был разослан для получения мнения от иракских чиновников, что происходит регулярно.

«Я отсылаю подобные черновики по всему Вашингтону, под которыми нет подписи, чтобы получить отзывы людей по тем или иным темам», – сказал Милли. «Короче говоря, это люди, которые совершили ошибку, делали это без задней мысли. Они пытались сделать правильные вещи в очень динамичных ситуациях. Письмо не следовало отправлять».