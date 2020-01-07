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Православные христиане празднуют Рождество

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  • 7.01.2020, 8:12
Православные христиане празднуют Рождество
Фото: tut.by

Торжественные богослужения проходят во всех православных храмах Беларуси.

Сегодня, 7 января, православные верующие празднуют Рождество Христово.

Торжественные богослужения проходят во всех православных храмах Беларуси.

По юлианскому календарю Рождество — с 6 на 7 января, кроме православных верующих в Беларуси, отмечают также Сербская, Иерусалимская, Грузинская и Польская православные церкви, Православная церковь Украины, афонские монастыри, некоторые протестанты и католики восточного обряда. Торжественная служба проходит и на месте рождения Иисуса Христа в Вифлееме.

При этом остальные поместные православные церкви празднуют Рождество, как и католики, — с 24 на 25 декабря. Они пользуются Новоюлианским календарем, который совпадает с католическим Григорианским.

Вслед за Рождеством у верующих наступают святки – время особой духовной радости и продолжения празднования. В эти дни, с 8 по 17 января, отменяются однодневные посты по средам и пятницам.


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