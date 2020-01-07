Вице-спикер Сейма Польши: Борьба с ложью РФ должна быть последовательной и сильной 7.01.2020, 8:29

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Малгожата Кидава-Блонска

Сейм подготовил резолюцию, направленную против искажения истории Кремлем.

На ближайшем заседании польского Сейма может быть представлен проект резолюции, направленный против российской пропаганды, очерняющей Польшу. Об этом заявила вице-спикер нижней палаты Национальной ассамблеи Польши Малгожата Кидава-Блоньская.

«Борьба с ложью о Польше и истории должна быть последовательной и сильной, чтобы быть эффективной <...> Мы должны выработать единую позицию в защиту доброго имени нашей страны», — написала она в Twitter.

Кидава-Блоньская предложила польским властям и представителям оппозиции ознакомиться с содержанием этой резолюции, а затем принять этот документ. «Я с удовольствием представлю проект президенту [Польши Анджею Дуде] <...> Давайте вместе покажем, что мы не согласны переписывать историю», — заключила политик.

Walka z kłamstwem na temat Polski i historii musi być spójna i mocna, by była skuteczna. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu przedstawię projekt uchwały ws. rosyjskiej propagandy oczerniającej Polskę. Musimy wypracować jednolite stanowisko w obronie dobrego imienia naszego kraju! — M. Kidawa-Błońska (@M_K_Blonska) 4 января 2020 г.

Очередной конфликт между Москвой и Варшавой по поводу трактовки истории возник после заявления российского президента Владимира Путина о польском после Юзефе Липском.

Позднее премьер Польши Матеуш Моравецкий обвинил СССР в союзе с нацистской Германией. Он заявил, что пакт Молотова — Риббентропа был фактически союзным соглашением между Советским Союзом и Третьим рейхом. Он выразил мнение, что СССР и нацистская Германия были двумя странами, которые развязали Вторую мировую войну. Глава польского правительства также сказал, что русские, как народ, наиболее пострадавший от сталинского режима, «заслуживают правды».